Altın Damla Taşlı Tasarım Küpe
Ürün Kodu : E1115842
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30.600 TL
30.600 TL
PEŞİN FİYATINA 10.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Taşlı Tasarım Küpe T10611
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.84 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı mükemmel süzerek akıcı bir görünüm sunan damla taş detayları, tarzınıza üst düzey bir hava katıyor. Özgün duruşuyla zarafetini vurgulamak isteyenler için harika bir seçim.
Altın Damla Taşlı Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.600 TL
30.600 TL
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