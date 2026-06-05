0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük T10250 Rose Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.28 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kuralların dışına çıkan tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, modern mücevher anlayışının özgün örneklerinden biridir. Asimetrik formu sayesinde her açıdan farklı bir karakter sergiliyor. Yenilikçi detayları sevenler için güçlü bir stil tamamlayıcısıdır. Kusursuz olmak değil, benzersiz olmak hatırlanır.