0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186253
%0
39.096 TL
39.096 TL
PEŞİN FİYATINA 13.032 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük T10250
Rose Altın, 14 Ayar, 2.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kuralların dışına çıkan tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, modern mücevher anlayışının özgün örneklerinden biridir. Asimetrik formu sayesinde her açıdan farklı bir karakter sergiliyor. Yenilikçi detayları sevenler için güçlü bir stil tamamlayıcısıdır. Kusursuz olmak değil, benzersiz olmak hatırlanır.
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.032 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.096 TL
39.096 TL
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