0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9387 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade bir şıklığın boynunuzdaki en zarif temsilcisi olan bu pırlanta tektaş kolye, minimal estetiğin gücü felsefesiyle tasarlandı. Teninizle bütünleşen ince zinciri ve merkezdeki duru pırlantasıyla, günlük stilinize sofistike bir parıltı katıyor. Her anınıza eşlik edecek, asla eskimeyen bir klasik.