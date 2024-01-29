0.21 Karat Pırlanta Kalp Kolye T4406 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kalp formunun sade bir yorumla sunulduğu bu tasarım, zarif bir duruş sergiler. İnce zinciriyle boyuna hafifçe yerleşir, parlak yüzeyiyle dikkat çeker. Hem günlük şıklık hem de romantik anlam taşıyan kombinler için ideal bir detaydır.