0.98 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3030 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.52 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist şıklığı yansıtan Pırlanta Tektaş Yüzük, zarif bir şekilde parlayan taşıyla göz kamaştırıyor. Bu şık ve zarif yüzük, herhangi bir kıyafetle mükemmel bir uyum sağlayarak tarzınızı tamamlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı vurgulamak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.