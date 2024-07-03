0.37 Karat Pırlanta Baget Küpe T5012 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif detaylarla şekillenen bu tasarım, ışıltılı duruşuyla hem günlük stilinize hem de özel anlarınıza zarafet katar. Minimal çizgilerle birleşen ışıltı, sade ama etkileyici bir görünüm sunar. İnce işçiliği ve dikkat çeken parıltısıyla, stilinizi zamansız bir dokunuşla tamamlamanın en şık yollarından biridir.