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Altın Baget Tasarım Gerdanlık

Ürün Kodu : N176941
Altın Baget Tasarım Gerdanlık
Altın Baget Tasarım Bileklik
Altın Baget Taşlı Küpe
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%0
125.120 TL
125.120 TL
PEŞİN FİYATINA 41.707 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Baget Tasarım Gerdanlık T10637

14 Ayar, Beyaz Altın, 11.63 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Karanlıkta bile varlığını hissettiren o ağırbaşlı duruş, dekoltenizi mesafeli ve büyüleyici bir cazibeye kavuşturuyor. Abartıdan uzak, gücünü sadelikten alan eşsiz bir imza.
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İade Koşulları

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Altın Baget Tasarım Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 41.707 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
125.120 TL
125.120 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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