Altın Baget Tasarım Gerdanlık
Ürün Kodu : N176941
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%0
125.120 TL
125.120 TL
PEŞİN FİYATINA 41.707 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Tasarım Gerdanlık T10637
14 Ayar, Beyaz Altın, 11.63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Karanlıkta bile varlığını hissettiren o ağırbaşlı duruş, dekoltenizi mesafeli ve büyüleyici bir cazibeye kavuşturuyor. Abartıdan uzak, gücünü sadelikten alan eşsiz bir imza.
Altın Baget Tasarım Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 41.707 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
125.120 TL
125.120 TL
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