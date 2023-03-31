1.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2983 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Sanat ile tasarlanan Lizay ifadesiyle süslenmiş pırlanta beştaş yüzük, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu özel tasarım yüzük, her kadının hayallerini süsleyecek bir parça olacak.