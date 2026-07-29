Altın Kalemli Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365018
%0
18.360 TL
18.360 TL
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalemli Çocuk Bileklik T10588
14 Ayar, Altın, 1.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geleneksel kalem dokunuşunun modern çocuk modasıyla harmanlandığı bu altın bileklik, geleceğe sevgiyle aktarılacak unutulmaz ve değerli bir hatıra.
Altın Kalemli Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.360 TL
18.360 TL
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