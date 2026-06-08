0.03 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye T10290 Rose Altın, 14 Ayar, 2.58 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kadim sembollerden ilham alan göz figürü, bu kolyeye anlam ve karakter kazandırıyor. Pırlantanın zarif parıltısıyla tamamlanan tasarım, modern stil ile sembolik detayları bir araya getiriyor. Boynunuzda hem şık hem de dikkat çekici bir vurgu oluşturuyor.