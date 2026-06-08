0.03 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye
Ürün Kodu : DN65691
%0
35.592 TL
35.592 TL
PEŞİN FİYATINA 11.864 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.03 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye T10290
Rose Altın, 14 Ayar, 2.58 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kadim sembollerden ilham alan göz figürü, bu kolyeye anlam ve karakter kazandırıyor. Pırlantanın zarif parıltısıyla tamamlanan tasarım, modern stil ile sembolik detayları bir araya getiriyor. Boynunuzda hem şık hem de dikkat çekici bir vurgu oluşturuyor.
0.03 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.864 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.592 TL
35.592 TL
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