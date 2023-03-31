Altın Nazar Taşlı Kolye T1458 Altın, 14 Ayar, 1.44 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın özel tasarımı olan Altın Nazar Boncuklu Kolye, zarafetin en güzel örneğini sunuyor. Bu eşsiz kolye, altın ve pırlantanın mükemmel uyumunu yansıtarak herkesin gözlerini kamaştırıyor. Sizi hem şık hem de koruyucu bir aksesuarla buluşturan bu kolye, her anınıza büyüleyici bir dokunuş katıyor.