Altın Nazar Taşlı Kolye T1458

Altın Nazar Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N052847
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15.232 TL
15.232 TL
PEŞİN FİYATINA 5.077 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Nazar Taşlı Kolye T1458Altın, 14 Ayar, 1.44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın özel tasarımı olan Altın Nazar Boncuklu Kolye, zarafetin en güzel örneğini sunuyor. Bu eşsiz kolye, altın ve pırlantanın mükemmel uyumunu yansıtarak herkesin gözlerini kamaştırıyor. Sizi hem şık hem de koruyucu bir aksesuarla buluşturan bu kolye, her anınıza büyüleyici bir dokunuş katıyor.
Altın Nazar Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.44 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Nazar Taşlı Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Nazar Taşlı Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Nazar motifli takı kötü gözden koruma iddiasıyla mı satılıyor?
5- Nazar inancı Anadolu, Akdeniz ve Orta Doğu kültürlerinde binlerce yıllık bir geleneğe dayanır; bilimsel değil kültürel bir pratiktir. Modern kullananların önemli bir bölümü anlamsal arka planından bağımsız olarak görseli için tercih etmektedir. Kültürel miras ile güncel estetiği birleştiren motif uluslararası arenada güçlü bir ilgi görmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Nazar Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.077 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.232 TL
15.232 TL
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