Altın Üçlü Top Zincir Kolye T1481 Altın, 14 Ayar, 2.67 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Toptop Kolye, modern ve şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu kolye, her tarza uyum sağlayan minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli altın malzeme ve zarif toptop detaylarıyla, şıklığına vurgu yapıyor. Herhangi bir kıyafeti tamamlayacak olan bu kolye, her yaş grubuna hitap eden bir seçenek olarak öne çıkıyor. Şık ve modern bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir tercih.