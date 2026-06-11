Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165847
%0
97.104 TL
97.104 TL
PEŞİN FİYATINA 32.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük T10344
Altın, 14 Ayar, 9,43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Oniks taşının güçlü ve etkileyici görünümü, altının sıcak tonlarıyla dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Klasik ve modern çizgiler arasında kurulan uyum, yüzüğe zamansız bir karakter kazandırıyor. Her detayında maskülen şıklığın izlerini taşıyor.
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 32.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
97.104 TL
97.104 TL
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