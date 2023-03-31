0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik T176 Rose Altın, 14 Ayar, 3.31 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif dokunuşuyla tasarlanmış, pırlanta baget bileklik ile Zarafetinizi gözler önüne serin. Bu şık bileklik, her anınıza lüks ve stil katarken, Lizay'ın kalitesiyle de öne çıkıyor. Kendinizi özel hissetmek için bu pırlanta bilekliği tercih edin.