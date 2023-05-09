0.79 Karat Pırlanta Baget Küpe T3625 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu estetik ifadeyle tasarlanmış, pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu özel tasarım, her anınıza değer katacak. Şimdi satın alın ve kendinizi özel hissedin.