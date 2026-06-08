0.32 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Kolye
Ürün Kodu : DN51960
%0
49.512 TL
49.512 TL
PEŞİN FİYATINA 16.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Kolye T10281
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.34 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.32 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Boyun çizgisi boyunca zarifçe süzülen bu kolye, hareket ettikçe farklı yansımalar ortaya çıkarıyor. Baget taşların modern ve net duruşu, tasarıma güçlü bir karakter kazandırıyor. Şıklığı ince detaylarla vurgulayan zamansız bir mücevher olarak öne çıkıyor.
0.32 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Kolye
PEŞİN FİYATINA 16.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.512 TL
49.512 TL
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