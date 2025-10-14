Altın Taşlı Üçgen Bileklik T7437 Altın, 14 Ayar, 7,23 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Taş detaylarıyla süslenen bu altın üçgen bileklik, modern ve zarif bir şıklık sunar. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayarak stilinize ışıltı ve özgünlük katar.