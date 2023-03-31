0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük T532 Rose Altın , 14 Ayar, 1.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, şık ve elegan tasarımıyla her tarza uyum sağlar. Şıklığınızı ve zarafetinizi vurgulayan bu yüzük, her anınızda size eşlik edecek.