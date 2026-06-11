Altın Taşlı Zincir Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B350023
%0
64.600 TL
64.600 TL
PEŞİN FİYATINA 21.533 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Zincir Detaylı Bileklik Erkek T10360
Altın, 14 Ayar, 6,60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zincir formunun güçlü karakteri, taş detaylarının ışıltısıyla zenginleşiyor. Hareketli yapısı bilekte dinamik bir görünüm oluştururken, altın yüzeyler tasarıma seçkin bir hava katıyor. Güçlü ve modern detayların uyumunu yansıtan etkileyici bir parça.
Altın Taşlı Zincir Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 21.533 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.600 TL
64.600 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R158701
Altın Mavi Taşlı Erkek Yüzük
%0
77.316 TL
77.316 TL
Ürün Kodu : N163416
Altın Plaka Erkek Kolye
%0
42.024 TL
42.024 TL
Ürün Kodu : T017309
Altın Desenli Tesbih
%0
201.756 TL
201.756 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL