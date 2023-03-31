Altın Çift Zincir Plaka Bileklik T807 Altın, 14 Ayar, 1.70 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lüks ve zarafetin harika bir örneği olan Lizay Pırlanta ile-Altın Plaka Bileklik, şıklığınızı tamamlayacak benzersiz bir aksesuardır. Pırlanta detaylarıyla süslenmiş altın plaka bileklik, her tarzı tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Lizay Pırlanta ile-Altın Plaka Bileklik ile kendinizi özel hissedin ve her adımınızda göz kamaştırın.