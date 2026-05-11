Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye T10050 Altın, 14 Ayar, 14,89 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lacivert minenin asil tonu ve ışığı yansıtan taş detayları bu kolyede kusursuz bir uyum yakalıyor. Derin renk geçişleri tasarıma gizemli ve sofistike bir hava katarken, zarif formu şıklığınızı tamamlıyor. Dikkat çekici ama zarif bir görünüm arayanlar için tasarlanmıştır.