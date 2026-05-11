Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye
Ürün Kodu : N175472
Seçiniz
%0
145.588 TL
145.588 TL
PEŞİN FİYATINA 48.529 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye T10050
Altın, 14 Ayar, 14,89 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lacivert minenin asil tonu ve ışığı yansıtan taş detayları bu kolyede kusursuz bir uyum yakalıyor. Derin renk geçişleri tasarıma gizemli ve sofistike bir hava katarken, zarif formu şıklığınızı tamamlıyor. Dikkat çekici ama zarif bir görünüm arayanlar için tasarlanmıştır.
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 14,89 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın mı beyaz altın mı? Seçimi nasıl yapmalı?
5- Tercih kişisel stil ve cilt tonuna bağlıdır. Sıcak cilt tonları (sarı-zeytin altta ton) sarı altını doğal ve çarpıcı hissettirirken soğuk cilt tonlarında beyaz altın daha rafine görünür. Gardırop ağırlıklı olarak siyah-gri-mavi içeriyorsa beyaz altın; kahverengi-krem-yeşil içeriyorsa sarı altın daha kolay kombinlenir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 48.529 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
145.588 TL
145.588 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E1118205
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
26.860 TL
26.860 TL
Ürün Kodu : B359057
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik
%0
60.384 TL
60.384 TL
Ürün Kodu : R132434
Altın Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük
%0
28.152 TL
28.152 TL