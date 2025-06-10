0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Tragus Piercing T5595 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif taş yerleşimiyle dikkat çeken bu tasarım, küçük ama etkileyici bir duruş sergiler. Her günün şıklık rutini için ideal olan parça, modern stilin ince bir yansımasıdır.