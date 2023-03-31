0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye T1853 Rose Altın, 14 Ayar, 2.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans ve estetik inceliklerle tasarlanmış, zarif bir tasarıma sahip olan pırlanta kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel parça, herhangi bir kıyafete şıklık katacak ve size zarafetinizi yansıtma fırsatı sunacak.