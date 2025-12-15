0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9414 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın pırlanta yüzeyindeki dansını her hareketinizde hissettiren bu tektaş küpe, klasik şıklığı modern bir formda kulaklarınıza taşıyor. Tasarımındaki özenli detaylar, pırlantanın berraklığını vurgulayarak stilinize sofistike ve asil bir dokunuş ekliyor. Hem iş hayatında hem de akşam davetlerinde zarafetinizi tamamlayacak, göz alıcı bir parça.