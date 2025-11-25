1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye T9370 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 1.15 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sıra dışı renklerin pırlanta parıltısıyla buluştuğu bu kolye, boynunuzda göz alıcı bir tablo gibi ışıldıyor. Her bir taşın yarattığı renk harmonisi, stilinize seçkin ve asil bir karakter kazandırırken bakışları üzerinizde topluyor. Zarafeti ve farklılığı aynı anda taşımak isteyenler için tasarlanan bu parça, şıklığın en yüksek notasını temsil ediyor.