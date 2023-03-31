0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye T229 Altın, 14 Ayar, 3.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve etkileyici tasarımı olan pırlanta baget kolye ile estetik güzellik ifadesini taşıyın. Bu kolye, mükemmel kesimi ve parlaklığıyla her anınıza şıklık katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonuna göz atın.