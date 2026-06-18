0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR98637
%0
49.824 TL
49.824 TL
PEŞİN FİYATINA 16.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10441
Rose Altın, 14 Ayar, 3.80 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.42 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şık ve dengeli tasarımıyla ilk bakışta etkileyici bir görünüm yaratıyor. Siyah taşın güçlü duruşu, sade yüzük formuyla birleşerek zamansız bir estetik ortaya koyuyor. Günün her anında kullanılabilecek kadar sade, dikkat çekebilecek kadar karakterli bir tasarım sunuyor. Etki bırakmak için gösterişe ihtiyaç yoktur.
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.824 TL
49.824 TL
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