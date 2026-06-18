0.59 Karat Siyah Taşlı Sarkaç Kolye
Ürün Kodu : DN36920
%0
62.424 TL
62.424 TL
PEŞİN FİYATINA 20.808 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.59 Karat Siyah Taşlı Sarkaç Kolye T10425
Rose Altın, 14 Ayar, 4,06 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.59 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hareket ettikçe ışığı farklı açılardan yakalayan bu sarkaç kolye, büyüleyici bir görünüm sunuyor. Siyah taşın etkileyici derinliği, zarif formuyla birleşerek boyun bölgesinde dikkat çekici bir vurgu oluşturuyor. Akıcı tasarımı sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel gecelerde kusursuz bir tamamlayıcı oluyor. Her hareket, yeni bir ışıltının başlangıcıdır.
0.59 Karat Siyah Taşlı Sarkaç Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.808 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.424 TL
62.424 TL
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