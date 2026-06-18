0.59 Karat Siyah Taşlı Sarkaç Kolye T10425 Rose Altın, 14 Ayar, 4,06 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.59 Karat

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Hareket ettikçe ışığı farklı açılardan yakalayan bu sarkaç kolye, büyüleyici bir görünüm sunuyor. Siyah taşın etkileyici derinliği, zarif formuyla birleşerek boyun bölgesinde dikkat çekici bir vurgu oluşturuyor. Akıcı tasarımı sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel gecelerde kusursuz bir tamamlayıcı oluyor. Her hareket, yeni bir ışıltının başlangıcıdır.