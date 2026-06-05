0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük T10263 Rose Altın, 14 Ayar, 0.96 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern tasarım anlayışını zarafetle buluşturan bu yüzük, zincir formundaki detaylarıyla güçlü ve özgün bir duruş sergiliyor. Işıltılı taşların eşlik ettiği tasarım, klasik mücevher çizgilerine çağdaş bir yorum katıyor. Tarzını ince detaylarla ifade etmeyi sevenler için etkileyici bir seçim.