0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük
Ürün Kodu : DR186374
%0
16.176 TL
16.176 TL
PEŞİN FİYATINA 5.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük T10263
Rose Altın, 14 Ayar, 0.96 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern tasarım anlayışını zarafetle buluşturan bu yüzük, zincir formundaki detaylarıyla güçlü ve özgün bir duruş sergiliyor. Işıltılı taşların eşlik ettiği tasarım, klasik mücevher çizgilerine çağdaş bir yorum katıyor. Tarzını ince detaylarla ifade etmeyi sevenler için etkileyici bir seçim.
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.176 TL
16.176 TL
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