0.61 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Kolye T9625 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr



Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0,55 Karat

Kesim: Kalp





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en tatlı mavisini kalp formuyla buluşturan bu kolye, sevginin berrak ve masum bir ifadesi olarak boynunuzda süzülüyor. Çevresini saran ışıl ışıl pırlantalar, blue topazın canlı rengini daha da ön plana çıkarırken, beyaz altının zarafetiyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Hem romantik bir armağan hem de günlük stilinize asil bir dokunuş katacak narin bir parça.