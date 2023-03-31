1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe T2275 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.69 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.14 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal Elegans ile Pırlanta Safir Küpe, Lizay Pırlanta kalitesiyle size özel bir seçenek sunuyor. Şıklığı ve zarifliği bir arada taşıyan bu küpe, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Pırlantanın eşsiz ışıltısıyla parlayan safir taşı, göz alıcı bir kombinasyon oluşturuyor. Lizay Pırlanta'nın uzman işçiliğiyle hazırlanan bu küpe, sizin için özel bir aksesuar haline gelecek. Şimdi Minimal Elegans ile pırlantalı safir küpeyi keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.