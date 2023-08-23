Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal T4059 Altın, 14 Ayar, 1.76 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal, zarif taş kesimi ile tasarlanmıştır. Bu benzersiz takılar, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek her görünümü tamamlar. Deniz yıldızı ve yıldız motifleriyle süslenen altın taşlı halhal ve bilezikler, her yaşam tarzına uyum sağlar ve herhangi bir kıyafeti mükemmelleştirir. Siz de bu özel takıları kullanarak tarzınıza zarafet katın.