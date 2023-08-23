Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal T4059

Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal
Ürün Kodu : H001302
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17.204 TL
17.204 TL
PEŞİN FİYATINA 5.735 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal T4059Altın, 14 Ayar, 1.76 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal, zarif taş kesimi ile tasarlanmıştır. Bu benzersiz takılar, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek her görünümü tamamlar. Deniz yıldızı ve yıldız motifleriyle süslenen altın taşlı halhal ve bilezikler, her yaşam tarzına uyum sağlar ve herhangi bir kıyafeti mükemmelleştirir. Siz de bu özel takıları kullanarak tarzınıza zarafet katın.
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.76 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal
PEŞİN FİYATINA 5.735 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.204 TL
17.204 TL
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