1.00 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T9502 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.00 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Unutulmaz bir anın, sonsuz bir bağlılığın en görkemli simgesi parmaklarınızda hayat buluyor. Beyaz altının asil duruşuyla bütünleşen bu eşsiz pırlanta, kusursuz kesiminden yansıyan büyüleyici ışıltısıyla göz kamaştırıyor. Hayatınızın en özel "evet"ini taçlandırmak veya kendi ışıltınızı kutlamak için kusursuz bir başyapıt.