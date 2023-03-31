Altın Şans Zincir Kolye T1418 Rose Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve göz alıcı tasarımıyla Altın Trend Şans Kolye, stilinize şıklık katacak. En kaliteli pırlantalarla işlenmiş bu kolye, size şans getirecek ve her anınızı daha özel kılacak. Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesiyle tasarlanan bu kolye, tarzınızı yansıtacak ve dikkatleri üzerinize çekecektir.