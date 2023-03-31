Altın Balık Sırtı Zincir T1551 Altın, 14 Ayar, 15.00 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın tasarım zincirler, modern ve göz alıcı bir tarzla tasarlanmıştır. Bu zincirler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Şık ve zarif bir görünüm sunan altın tasarım zincirler, her yaş ve tarz için uygun seçenekler sunar. Kaliteli malzemelerden üretilen bu zincirler, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Siz de şıklığınızı tamamlamak ve dikkat çekici bir görünüm elde etmek için altın tasarım zincirleri tercih edebilirsiniz.