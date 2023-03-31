Altın Balık Sırtı Zincir
Ürün Kodu : C027503
%0
150.484 TL
150.484 TL
PEŞİN FİYATINA 50.161 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Balık Sırtı Zincir T1551
Altın, 14 Ayar, 15.00 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın tasarım zincirler, modern ve göz alıcı bir tarzla tasarlanmıştır. Bu zincirler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Şık ve zarif bir görünüm sunan altın tasarım zincirler, her yaş ve tarz için uygun seçenekler sunar. Kaliteli malzemelerden üretilen bu zincirler, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Siz de şıklığınızı tamamlamak ve dikkat çekici bir görünüm elde etmek için altın tasarım zincirleri tercih edebilirsiniz.
Altın Balık Sırtı Zincir Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 15.00 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Balık Sırtı Zincir
PEŞİN FİYATINA 50.161 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
150.484 TL
150.484 TL
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