Altın Dikdörtgen Plaka Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359919
%0
45.832 TL
45.832 TL
PEŞİN FİYATINA 15.277 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Dikdörtgen Plaka Detaylı Erkek Bileklik T10319
Altın, 14 Ayar, 4,45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Keskin ve net hatlarıyla öne çıkan bu bileklik, dikdörtgen plaka detayının modern etkisini taşıyor. Minimal çizgiler, altının zarif görünümüyle birleşerek güçlü bir denge oluşturuyor. Sade görünümünün altında dikkat çekici bir karakter saklıyor.
Altın Dikdörtgen Plaka Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.277 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.832 TL
45.832 TL
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