Altın Baget Taşlı Bileklik T10099 Altın, 14 Ayar, 1,39 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Simetrik hatların ve ışıltının dengeli birleşimiyle öne çıkan bu tasarım, modern stilin zarif bir temsilcisidir. Baget taşların düzenli dizilimi, bilekte göz alıcı bir görünüm oluştururken şıklığı ön plana çıkarıyor. Hem klasik hem çağdaş tarzlara kolayca uyum sağlayan zamansız bir parçadır.