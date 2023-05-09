0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye T3646 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı olan Şık Sanat Eseri ile Pırlanta Baget Çiçek Kolye, zarafeti ve estetiği bir araya getiriyor. Bu muhteşem kolye, her kadının hayalindeki takı olmaya aday. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu pırlanta kolye, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonundan bir parça olan bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.