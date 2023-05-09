0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN53177
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88.296 TL
88.296 TL
PEŞİN FİYATINA 29.432 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye T3646
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.26 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.33 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.34 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı olan Şık Sanat Eseri ile Pırlanta Baget Çiçek Kolye, zarafeti ve estetiği bir araya getiriyor. Bu muhteşem kolye, her kadının hayalindeki takı olmaya aday. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu pırlanta kolye, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonundan bir parça olan bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.26 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Kolyede toplam 0.69 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 29.432 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
88.296 TL
88.296 TL
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