DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Altın Tektaş Kolye

Ürün Kodu : N155744
Altın Tektaş Kolye
Altın Tektaş Yüzük
Altın Tektaş Küpe
Seçiniz
%0
14.892 TL
14.892 TL
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

Altın Tektaş Kolye T10628

14 Ayar, Beyaz Altın, 1.49 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tendeki varlığıyla abartısız bir cazibe yaratan bu yalın parça, sessiz lüks anlayışını dekoltenize taşıyor. Her kombinle kusursuz kaynaşan, stilinize çabasız bir derinlik katan zamansız bir imza.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

600x120_Urun_Set_1.jpg

Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.892 TL
14.892 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu :  R154023
Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless (1)
Altın Tektaş Yüzük
%0
13.124 TL
13.124 TL
Sepete Ekle
4.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1124565
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless (1)
Altın Tektaş Küpe
%0
16.456 TL
16.456 TL
Sepete Ekle
5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E117383
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
%0
17.408 TL
17.408 TL
Sepete Ekle
5.803 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JB0001
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta (1)
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Sepete Ekle
1.163 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium