Altın Tektaş Kolye
Ürün Kodu : N155744
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%0
14.892 TL
14.892 TL
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Kolye T10628
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.49 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tendeki varlığıyla abartısız bir cazibe yaratan bu yalın parça, sessiz lüks anlayışını dekoltenize taşıyor. Her kombinle kusursuz kaynaşan, stilinize çabasız bir derinlik katan zamansız bir imza.
Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.892 TL
14.892 TL
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