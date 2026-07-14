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Altın Gurmet Bileklik

Ürün Kodu : B309067
Altın Gurmet Bileklik
Altın Gurmet Gerdanlık
Seçiniz
%0
137.428 TL
137.428 TL
PEŞİN FİYATINA 45.809 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Gurmet Bileklik T10550

14 Ayar, Altın, 12.65 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik ve maskülen çizgilerin dolgun yapısı, bilekte güçlü bir duruş sergiliyor. İç içe geçen birbirine yassı halkalar tasarıma zamansız bir karizma kazandırırken, ağırlığıyla kalitesini hissettiriyor. İddialı ve prestijli stiller için güçlü bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Gurmet Bileklik
PEŞİN FİYATINA 45.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
137.428 TL
137.428 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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