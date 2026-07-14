Altın Gurmet Bileklik
Ürün Kodu : B309067
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%0
137.428 TL
137.428 TL
PEŞİN FİYATINA 45.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gurmet Bileklik T10550
14 Ayar, Altın, 12.65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik ve maskülen çizgilerin dolgun yapısı, bilekte güçlü bir duruş sergiliyor. İç içe geçen birbirine yassı halkalar tasarıma zamansız bir karizma kazandırırken, ağırlığıyla kalitesini hissettiriyor. İddialı ve prestijli stiller için güçlü bir dokunuş.
Altın Gurmet Bileklik
PEŞİN FİYATINA 45.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
137.428 TL
137.428 TL
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