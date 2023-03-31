0.56 Karat Pırlanta Kelebek Baget Küpe T2333 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta kelebek trend küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve şık küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Pırlanta detaylarıyla süslenmiş olan bu kelebek küpeler, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Siz de şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu trendi takip edin.