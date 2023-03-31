0.55 Karat Pırlanta Baget Yüzük T513 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.81 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : W

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif Şölen ile pırlanta baget yüzük, her kadının hayalini süsleyen bir mücevher parçasıdır. Bu yüzük, benzersiz tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşıyla dikkat çekmektedir. Şıklığı ve zarafetiyle her anınıza değer katan bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük hayatta kullanabileceğiniz mükemmel bir seçenektir. Siz de tarzınıza uygun ve göz alıcı bir pırlanta yüzük arıyorsanız, Şölen ile pırlanta baget yüzüğü tercih edebilirsiniz.