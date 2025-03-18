Altın Beşgen Küpe T5442 Altın, 14 Ayar, 3.57 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Beşgen Halka Küpe, modern geometrik tasarımı ve zamansız şıklığıyla göz kamaştırıyor. Klasik halka küpelere çağdaş bir dokunuş katan beşgen formu, zarafeti ve sofistikeliği bir arada sunuyor. Günlük stilinizi tamamlayacak bu özel tasarım, minimalist ama iddialı görünümüyle her anınıza ışıltı katıyor.