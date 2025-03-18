Altın Beşgen Küpe
Ürün Kodu : E1120134
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36.720 TL
36.720 TL
PEŞİN FİYATINA 12.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Beşgen Küpe T5442
Altın, 14 Ayar, 3.57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Beşgen Halka Küpe, modern geometrik tasarımı ve zamansız şıklığıyla göz kamaştırıyor. Klasik halka küpelere çağdaş bir dokunuş katan beşgen formu, zarafeti ve sofistikeliği bir arada sunuyor. Günlük stilinizi tamamlayacak bu özel tasarım, minimalist ama iddialı görünümüyle her anınıza ışıltı katıyor.
Altın Beşgen Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.57 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klik sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Beşgen Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarınız için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Beşgen Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.720 TL
36.720 TL
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