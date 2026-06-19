Renki Taşlı Erkek Yüzük
Ürün Kodu : GR03746
%0
8.064 TL
8.064 TL
PEŞİN FİYATINA 2.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Renkli Taşlı Erkek Yüzük T10453
Gümüş, 925 Ayar, 13.57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu yüzük, alışılmış erkek takılarına farklı bir soluk getiriyor. Farklı tonların bir araya gelişi tasarıma hareket kazandırırken güçlü formu maskülen duruşunu koruyor. Tarzına kişisel bir dokunuş eklemek isteyenler için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Karakter bazen renklerle konuşur.
Renki Taşlı Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 2.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.064 TL
8.064 TL
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