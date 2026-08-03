Altın Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M325590
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%0
26.316 TL
26.316 TL
PEŞİN FİYATINA 8.772 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Erkek Alyans T10697
14 Ayar, Altın, 1.98 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özel motiflerle işlenen Altın Desenli Erkek Alyans, modern ve güçlü bir duruş sunuyor. Evlilik anlarınıza değer katan bu şık modeli avantajlı fiyatlarla keşfedin.
Altın Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 8.772 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.316 TL
26.316 TL
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