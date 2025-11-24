0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR173181
%0
67.200 TL
67.200 TL
PEŞİN FİYATINA 22.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9354
Rose Altın, 14 Ayar, 1.63 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.38 Karat
Renk : H
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Su damlasının duruluğunu pırlantanın tutkusuyla birleştiren bu asil kesim, parmağınızı olduğundan daha zarif bir silüete kavuşturuyor. Altınla buluşan bu eşsiz form, her bakışta farklı bir ışıltı sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Duygusal bir bağ kurarken estetik duruşuyla büyüleyen bu yüzük, zarafetin yorumu.
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.63 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.44 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Toplam 0.44 karat pırlanta ağırlığı yüzük üzerinde görsel olarak ne kadar belli oluyor?
4- 0.44 karat, hem günlük hem özel gün kullanımına geçiş yapabilen dengeli bir parlaklık sunar. Parmakta güçlü ama abartısız bir görünüm sağlar.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.200 TL
67.200 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN47785
0.11 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
%0
39.096 TL
39.096 TL
Ürün Kodu : DE19419
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Küpe
%0
45.792 TL
45.792 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DN31823
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye
%0
36.048 TL
36.048 TL