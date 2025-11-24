0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9354 Rose Altın, 14 Ayar, 1.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : H

Berraklık : SI

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Su damlasının duruluğunu pırlantanın tutkusuyla birleştiren bu asil kesim, parmağınızı olduğundan daha zarif bir silüete kavuşturuyor. Altınla buluşan bu eşsiz form, her bakışta farklı bir ışıltı sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Duygusal bir bağ kurarken estetik duruşuyla büyüleyen bu yüzük, zarafetin yorumu.