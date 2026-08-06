Altın Göz Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147615
%0
17.612 TL
17.612 TL
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Göz Zincirli Kıkırdak Küpe T10814
14 Ayar, Altın, 1.62 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin göz detayını altının sıcak tonlarıyla tamamlayan Altın Göz Zincirli Kıkırdak Küpe, hafif yapısı sayesinde kıkırdakta gün boyu konforlu bir şıklık vadediyor.
Altın Göz Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.612 TL
17.612 TL
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