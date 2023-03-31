0.84 Karat Elmas Tasarım Küpe T2128 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.87 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : W

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lizay Pırlanta ile ışıltılı ve büyüleyici bir seçenek olan ile Elmas Tasarım Küpe'yi keşfedin. Bu pırlanta tasarımı, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek her kadının göz kamaştırmasını sağlar. Sizi etkileyici bir görünüme kavuşturacak bu muhteşem küpe, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor.