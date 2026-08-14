Altın Taşlı Kemer Yüzük
Ürün Kodu : R168617
%0
40.052 TL
40.052 TL
PEŞİN FİYATINA 13.351 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kemer Yüzük T10868
14 Ayar, Altın, 3.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sonsuz bağı ve gücü simgeleyen kemer detayıyla Altın Taşlı Kemer Yüzük, sevdiklerinize hissettiğiniz sarsılmaz sevgiyi anlatmanın en modern ve değerli yolu.
Altın Taşlı Kemer Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.351 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.052 TL
40.052 TL
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