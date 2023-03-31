Altın Klips Detaylı Halka Küpe T2031 Altın, 14 Ayar, 1.13 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ifadesini kullanarak, ince ve estetik bir görünüm sunan altın halka küpe ile tarzınızı tamamlayın. Kaliteli malzemelerden üretilen bu şık aksesuar, her türlü kombin için mükemmel bir seçenek Lizay kalitesiyle tasarlanan bu küpe, zarafetinizi ön plana çıkaracak ve herkesin dikkatini çekecektir. Şimdi siz de Lizay'ın altın halka küpesiyle kendinizi özel hissedin.